В Нижнем Тагиле отчитались о температуре в квартирах горожан
Сегодня в Нижнем Тагиле прошло совещание, связанное с ходом отопительного сезона. Замначальника управления горхозяйством Игорь Комаров заявил, что за сезон 2019-2020 не было ни одного случая длительного отключения тепла, сообщает мэрия.
Сейчас на территории города работают 42 источника теплоснабжения, они функционируют в штатном режиме. Зафиксированы единичные случаи, связанные с перебоями в подаче тепла, все нарушения устранялись в оперативном режиме. Все ремонтные работы проводились без ущерба для населения — отопление подавалось по одному трубопроводу, либо резервным веткам.
По словам Комарова, параметры теплоносителей поддерживаются в соответствии с погодой, чтобы в квартирах тагильчан даже в морозы было не ниже +18 градусов, а температура воды — 60-65 градусов Цельсия.
Мы в полном объеме выполнили мероприятия, запланированные в рамках подготовки к отопительному сезону. На эти цели предприятиями было выделено порядка 400 миллионов рублей, в том числе из резервного фонда правительства Свердловской области — более 42 миллионов рублей,отметил Комаров.