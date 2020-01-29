В Нижнем Тагиле отчитались о температуре в квартирах горожан

Сейчас на территории города работают 42 источника теплоснабжения, они функционируют в штатном режиме. Зафиксированы единичные случаи, связанные с перебоями в подаче тепла, все нарушения устранялись в оперативном режиме. Все ремонтные работы проводились без ущерба для населения — отопление подавалось по одному трубопроводу, либо резервным веткам.

По словам Комарова, параметры теплоносителей поддерживаются в соответствии с погодой, чтобы в квартирах тагильчан даже в морозы было не ниже +18 градусов, а температура воды — 60-65 градусов Цельсия.