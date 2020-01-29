В Нижнем Тагиле планируют создать Аллею строителей

В июне 2019 года СРО «УОС» создала Аллею строителей в Екатеринбурге. Как пояснили в объединении, тагильскиую Аллею они планируют открыть до августа, в преддверии профессионального праздника — Дня строителей. Для окончательного выбора площадки они проведут голосование среди горожан. По словам авторов идеи, таким образом они хотят популяризовать профессию строителя: в честь 64-летия с момента празднования первого Дня строителя планируется высадить 64 зелёных насаждения.

Когда мы создавали аллею в Екатеринбурге мы сделали наоборот: сначала провели голосование, а потом начали согласовывать площадки в администрации города, и тут по тем или иным причинам возникали сложности. В итоге мы, конечно, нашли подходящее место, но теперь решили действовать иначе: мы сначала попросили мэрию составить список мест, где можно создать такой объект, а потом на основании этого перечня проведём голосование — где бы больше всего хотели видеть жители Аллею строителей,пояснил представитель СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.