В первой городской больнице Нижнего Тагила объявлен карантин

Как пояснил TagilCity.ru заместитель главного врача по медицинской части Михаил Красиков — это ежегодная практика.

С подъёмом заболеваемости стационар закрываем во избежание заноса инфекций в больницу,добавил Красиков.

Заведующая отделом эпидемиологии Демидовской больницы Галина Матвиенко также рассказала, что больница находятся на карантине, однако начался он у них 27 сентября.

В этом году рост отмечается с сентября месяца. Мы ведём мониторинг еженедельной заболеваемости. Как правило, карантин длится до конца февраля,пояснила Галина Матвиенко.

Эпидемиолог Детской городской больницы рассказала, что пока карантина у них нет, но они следят за ситуацией.

Отметим, что исполняющая обязанности главного врача по эпидемиологическим вопросам нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Забужанская рассказала TagilCity.ru, что ситуация с респираторными инфекциями в Нижнем Тагил стабильна.

Если мы возьмём прошлую неделю с 20 января по 26 января ситуация стабильна. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то по Нижнему Тагилу у нас даже снижение. Порог заболеваемости не превышен. По детскому населению ситуация также стабильна в сравнении с прошлым годом, но отмечен небольшой рост по сравнению с прошлой неделей. Небольшая тенденция к росту есть, рассказала Ирина Забужанская.