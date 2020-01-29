В Свердловской области за два дня задержали 42 осужденных, уклоняющихся от наказания
Сегодня, 14:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сотрудники ГУ ФСИН в Свердловской области в период с 27 по 28 января задержали 42 осужденных, уклоняющихся от наказания, сообщает пресс-служба ведомства.
Среди задержанных — 33 человека, которые были объявлены в федеральный розыск. Все задержанные должны были после решения суда явиться для отбытия наказания, однако предпочли скрываться.
Беглецов задержали в Нижнем Тагиле, Ивделе, Карпинске, Ирбите, Екатеринбурге. В дальнейшем будет решаться вопрос о замене наказания на более строгое.
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