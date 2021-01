Мошенники лишили екатеринбурженку зарплаты на карте через push-уведомления

Жительница Екатеринбуга лишилась всех денег с карты «Альфа-банка» в день зарплаты. Мошенники похитили их неизвестным способом.

По ее словам, она никогда не передавала свои личные данные третьим лицам и не понимает, как это могло произойти. Пострадавшая пояснила, что у нее две карты. Зарплату она получает на карту «Альфа-банка», а затем переводит ее на другую. 25 января екатеринбурженка получила аванс, часть денег осталась на карте «Альфа-банка». В тот же день они были переведены неизвестными на карту «Почта Банка». Захожу в историю платежей и вижу переводы на «Почта Банк». При этом они висели в ожидании, я это сразу заскринила и обратилась в Альфа-банк. Там ответили, что мне присылали push-уведомления и переводы были подтверждены. Хотя у меня пароль от карты не знает даже муж,рассказал девушка Е1. По ее словам, вход в приложение был выполнен с «Айфон 11», который ей не принадлежит. В «Альфа-банке» ей отказались помочь и отправили писать заявление в полицию. Там женщине пояснили, что у многих клиентов этой финансовой организации наблюдаются проблемы. В банке считают, что в краже нет их вины, а екатеринбурженка сама передала мошенникам конфиденциальную информацию. Так как все операции были подтверждены push-кодами, опротестовать их через платежную систему невозможно,заявили в банке. Напомним, тагильчанин взял кредитов на сумму 1,2 миллиона рублей по просьбе «службы безопасности» и перевел их мошенникам. Житель Нижнего Тагила взял 1,2 миллиона кредитов по просьбе «службы безопасности»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter