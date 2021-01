На Урале появятся кабинки для консультации с психологом

В Екатеринбурге врачи решили сделать кабинки для разговоров с психологом.

Психологи придумали специальны кабинки, где любой желающий сможет рассказать о том, что его волнует. В «Психоматах» с жителями будут разговаривать врачи, имеющие соответствующие дипломы. Предусмотрены 20-минутные сеансы по видео или голосовой связи. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получить бесплатную консультацию, пишет E1. В кабинке будет организована шумоизоляция. Воздух будет вентилироваться. Возможна медитация под музыку или видео. Услуги планируется предоставлять бесплатно. Проект представлен на площадке по краудфандингу, то есть с привлечением инвестиций от тех, кому нравится идея. Для реализации, по оценкам авторов идеи, потребуется 900 тысяч рублей. Если сбор средств пройдет успешно, то первый «Психомат» может появиться в ТЦ «Мега». Переговоры с руководством торгового центра уже прошли. Проект ориентирован как социальный и не направлен на получение прибыли.

