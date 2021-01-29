На Урале появятся кабинки для консультации с психологом

Психологи придумали специальны кабинки, где любой желающий сможет рассказать о том, что его волнует. В «Психоматах» с жителями будут разговаривать врачи, имеющие соответствующие дипломы. Предусмотрены 20-минутные сеансы по видео или голосовой связи. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получить бесплатную консультацию, пишет E1.