На Урале появятся кабинки для консультации с психологом

На Урале появятся кабинки для консультации с психологом

Сегодня, 15:55ОбществоPhoto: проект «Психомата» на boomstarter
В Екатеринбурге врачи решили сделать кабинки для разговоров с психологом.

Психологи придумали специальны кабинки, где любой желающий сможет рассказать о том, что его волнует. В «Психоматах» с жителями будут разговаривать врачи, имеющие соответствующие дипломы. Предусмотрены 20-минутные сеансы по видео или голосовой связи. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получить бесплатную консультацию, пишет E1.

В кабинке будет организована шумоизоляция. Воздух будет вентилироваться. Возможна медитация под музыку или видео. Услуги планируется предоставлять бесплатно.

Проект представлен на площадке по краудфандингу, то есть с привлечением инвестиций от тех, кому нравится идея. Для реализации, по оценкам авторов идеи, потребуется 900 тысяч рублей.

Если сбор средств пройдет успешно, то первый «Психомат» может появиться в ТЦ «Мега». Переговоры с руководством торгового центра уже прошли. Проект ориентирован как социальный и не направлен на получение прибыли.

Stories:
Екатеринбург
консультациябесплатнопсихологЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы