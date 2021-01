В России студенты вернутся к очной форме обучения с 8 февраля, приказ подписал глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

Согласно приказу Минобрнауки, студнотов будут обеспечивать средствами индивидуальной защиты — масками, антисептиком. В помещениях должна проводиться дезинфекция, у студентов при входе будут измерять температуру тела. Документ вступит в силу 7 февраля 2021 года. Photo: Сайт Минобрнауки Напомним, 18 января стало известно о продлении самоизоляции в Свердловской области до 1 февраля. Указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. В Свердловской области режим самоизоляции продлен до 1 февраля

