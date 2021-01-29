В Екатеринбурге сеть H&M судится с ТЦ «Гринвич»

В январе «Кит Екатеринбург» подал в суд на H& M с требованием взыскать долг по аренде в размере более трех миллионов рублей. Иски не были рассмотрены судом, из-за нарушений при составлении. Исправления необходимо предоставить суду в течение месяца с момента подачи.