В Екатеринбурге суд отклонил иск адептов Сергия в отношении экс-митрополита Кирилла

В Екатеринбурге суд отклонил иск адептов Сергия в отношении экс-митрополита Кирилла

Сегодня, 12:41ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге суд отклонил иск сторонников опального отца Сергия в отношении экс-митрополита Кирилла.

Суд Верх-Исетского района Екатеринбурга рассмотрел иск от Светланы Ермаковой и Ольги Махневой. Судья пришла к выводу, что женщины пытаются оспорить факт лишения экс-схиигумена Сергия церковного сана, так как данный факт не имеет никакого отношения к чести и достоинству истцов.

Отмечается, что в производстве у суда находится еще одно дело по иску Ермаковой и Махневой к экс-митрополиту Кириллу.

Напомним, 28 января стало известно о подаче гражданского иска от двух адептов опального отца Сергия. Они заявили, что их честь и достоинство были нарушены высказываниями митрополита Кирилла, опубликованные на сайте Екатеринбургской епархии.

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