В Минздраве назвали способы продления жизни

При этом, чем больше у человека компонентов ЗОЖ, тем выше эффект и больше продление жизни. Считается, что образ жизни бесполезно менять после определенного рубежа. Это не так. По словам медиков, физическая активность способствует продлению жизни, даже если начать ей заниматься после девяноста лет.