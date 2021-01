Специалисты Минздрава рассказали, как можно продлить жизнь на четырнадцать лет.

NEWS.ru сообщает, что по словам медиков, продолжительность жизни зависит от образа жизни и если соблюдать некоторые условия, то можно прожить дольше в среднем на десять-пятнадцать лет. По словам специалистов в области медицины, образ жизни обеспечивает 50 процентов вклада в продление жизни. Остальные факторы, оказывающие влияние - экология, генетика, но они являются менее значимыми. Главные условия продления жизни - физическая активность, контроль веса, отказ от курения, контроль артериального давления. В совокупности эти факторы дают плюс 10–14 лет жизни. При этом, чем больше у человека компонентов ЗОЖ, тем выше эффект и больше продление жизни. Считается, что образ жизни бесполезно менять после определенного рубежа. Это не так. По словам медиков, физическая активность способствует продлению жизни, даже если начать ей заниматься после девяноста лет. Стоит отметить, что в Государственной думе выступили с инициативой снизить стоимость российского спортивного питания и повысить его качество, снизив налоги для производителей.

