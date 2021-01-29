В Нижнем Тагиле на капремонт в роддоме на Вагонке потрачено 130 миллионов рублей

В Нижнем Тагиле на капремонт в роддоме на Вагонке потрачено 130 миллионов рублей

Сегодня, 13:37ОбществоPhoto: пресс-служба ГБ №1
В Нижнем Тагиле основной этап работ по капремоту роддома на Вагонке, на который было потрачено 130 миллионов рублей, уже завершен. На второй этап потребуется около года и дополнительное финансирование.

Капитальный ремонт ведется в медучреждении с 2019 года. Изначально роддом на Вагонке планировали открыть в ноябре 2020 года, однако на текущий момент часть работ еще не проведена.

В ходе капитального ремонта роддома в Нижнем Тагиле произведена замена кровли, окон, утеплен фасад, выполнена внешняя и внутренняя отделка здания, отделка стен и потолков. Также произведена заменена всех инженерных сетей: канализации, водопровода, освещения, отопления, вентиляции. Выполнена установка палатной и охрано-пожарной сигнализации.

Во всех коридорах устроены специальные поручни для малоподвижных групп населения, а при входе в здание организован пандус. Основной этап ремонта закончил подрядчик «Стройинвест».

Закончены работы в подвале, на первом, третьем и четвертых этажах. Сейчас проводится капитальный ремонт шахт лифта и замена лифтового оборудования. В ближайшее время планируется провести аукцион по капитальному ремонту лестничных пролетов и второго этажа, на него средства еще не выделялись,рассказал редакции TagilCity.ru главврач ГБ №1 Александр Павловских.

Photo:пресс-служба ГБ №1

По его словам, сейчас заканчиваются проекто-сметные работы, затем документация будет направлена на госэкспертизу. После получения положительного заключения будут запрашиваться денежные средства в Министерство здравоохранения.

По оценкам специалистов, чтобы закончить ремонт необходимо около года, так как выделенный объем денежных средств не покрыл все необходимые затраты.

Также для ввода роддома в эксплуатацию необходимо провести подключение к наружным сетям коммуникаций и благоустроить территорию.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
срокикапитальный ремонтроддомНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы