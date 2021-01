31 января в Нижнем Тагиле сторонники оппозиционера Алексея Навального собираются провести второе несанкционированное шествие, сообщается в социальных сетях.

Первое подобное мероприятие в Нижнем Тагиле, как и во многих городах России, прошло 23 января. Три человека в Нижнем Тагиле были задержаны и получили штрафы по десять тысяч рублей каждый. Напомним, в Свердловском МВД официально предупредили об ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах. В свердловском МВД предупредили о задержаниях на митингах в поддержку Навального

