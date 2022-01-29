Клиент остался с кредитом в 3 миллиона после посещения автосалона в Екатеринбурге

Клиент остался с кредитом в 3 миллиона после посещения автосалона в Екатеринбурге
Клиент остался с кредитом в 3 миллиона после посещения автосалона в Екатеринбурге
Сегодня, 12:58ОбществоФото: 1MI
Житель Екатеринбурга хотел приобрести новую «Ладу» по низкой цене, но остался с кредитным договором, страховками и навязанными услугами.

Уралец рассказал, что в интернете жена нашла объявление, якобы на Селькоровской продаются машины Lada Largus 2021 года по большой акции. Стоимость составляет всего 600 тысяч рублей, но лишь в том случае, если оформлять в кредит. Мужчина оставил заявку и в скором времени получил одобрение, сообщает Е1.

Уралец внес первый взнос 30 тысяч и попросил посмотреть на машину, однако в салоне ее не оказалось. Там объяснили, что автомобиль принадлежит банку, поэтому надо ждать, пока его привезут. Мужчина попросил расторгнуть кредитный договор, но тогда нужно было выплатить неустойку — 60 тысяч.

Вскоре екатеринбуржцу предложили другую «Ладу», но уже без скидки. Он согласился и оформил кредит на покупку. В сумму оказалось включено каско, сигнализация, сервисное обслуживание и страховка на случай потери работы. Также застраховали жизнь клиента под 16,4% годовых. В результате теперь мужчина обязан выплатить банку около 3 миллионов рублей.

Уралец хочет воспользоваться помощью юристов. Пока что он написал заявление в полицию и стражи порядка начали проверку.

Напомним, в августе 2021 года стало известно, что 500 тысяч рублей сумел отсудить житель Каменска-Уральского у автосалона в Екатеринбурге, навязавшего ненужную ему услугу.

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Екатеринбург
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