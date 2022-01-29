Клиент остался с кредитом в 3 миллиона после посещения автосалона в Екатеринбурге

Уралец внес первый взнос 30 тысяч и попросил посмотреть на машину, однако в салоне ее не оказалось. Там объяснили, что автомобиль принадлежит банку, поэтому надо ждать, пока его привезут. Мужчина попросил расторгнуть кредитный договор, но тогда нужно было выплатить неустойку — 60 тысяч.