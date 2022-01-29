На вопрос о газификации многоквартирных домов в Каменске-Уральском ответил Куйвашев

Горожанка спросила, может ли область помочь с разрешением ситуации, так как необходима большая сумма денег. На своей личной странице в Instagram Куйвашев пообещал, что поручит министру энергетики и ЖКХ рассмотреть данный вопрос. Однако он напомнил, что в связи с действующими правилами, разводка по дому выполняется за счет средств собственников жилья.
Для того, чтобы подвести трубу в дому, жильцам стоит обратиться в администрацию города. Тогда дом будет включен либо в муниципальную программу, либо в программу компании «ГАЗЭКС». При этом, напомнил Куйвашев, нужно не забывать о правилах безопасности.
Напомним, почти миллиард рублей будет выделен на проекты, направленные на создание современного облика сельских территорий в Свердловской области. Решение принял губернатор Евгений Куйвашев.