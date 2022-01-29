Обрушения крыши в любой момент боятся жильцы пятиэтажки на ВИЗе в Екатеринбурге

Один из местных жителей рассказал, что с крыши постоянно течет, из-за этого в доме появляется плесень. В ситуации жильцы обвиняют проектировщиков дома. В конце 80-х канализационные трубы были не выведены за кровлю. Поскольку они упираются в крышу, испарения влияют на плиты. К такому же выводу пришли строительные эксперты.