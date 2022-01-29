Обрушения крыши в любой момент боятся жильцы пятиэтажки на ВИЗе в Екатеринбурге

Один из местных жителей рассказал, что с крыши постоянно течет, из-за этого в доме появляется плесень. В ситуации жильцы обвиняют проектировщиков дома. В конце 80-х канализационные трубы были не выведены за кровлю. Поскольку они упираются в крышу, испарения влияют на плиты. К такому же выводу пришли строительные эксперты.
Местные жители обратились в УК, однако рабочие лишь укрепили крышу с помощью коробка из поликарбоната и монтажной пены. В УК «Верх-Исетская» объяснили, что на данный момент нужно менять четыре бетонные плиты и ремонтировать кровельные покрытия. Собственнику предложили план восстановительных работ, но вопрос оказался проигнорирован, сообщает Е1.
Департамент государственного жилищного и строительного надзора также изучил ситуацию. Специалисты решили, что УК не обязана заниматься ремонтом. Поскольку кровлю нужно капитально восстанавливать, собственникам рекомендовано обратиться в региональный фонд.
Напомним, в Екатеринбурге жители одного из многоквартирных домов жалуются на соседку, которая страдает психическим расстройством. По их словам, в период обострений она ведет себя буйно.