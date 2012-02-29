Банк24.ру и СКБ Контур запускают совместный проект – интернет-банк нового поколения

«Ясно» - это бизнес, бухгалтерия и банк в едином окне. «Бизнес» позволяет сформировать все необходимые документы и отправить их через интернет клиенту или поставщику, сохранив при этом всю историю взаимодействия с контрагентом. «Бухгалтерия» подразумевает подготовку и сдачу отчетности в срок во все контролирующие органы всего за пару кликов. Ну а «банк» предоставляет возможность отправлять и принимать платежи.

Сервис доступен во всех городах, где есть офисы или представители Банка24.ру. Подключиться к «Ясно» просто, достаточно зарегистрироваться в системе и отправить заявку с указанием имени, города и телефона. Сразу после открытия счета клиент получит электронно-цифровую подпись и сможет начать работу.

Для того чтобы создать сервис, который будет решать основные задачи малого бизнеса в режиме онлайн, компании объединили два продукта: интернет-банк и веб-сервис «Электронный бухгалтер «Эльба».

«Мы рассматривали разные варианты сотрудничества. В итоге прямо в Twitter договорились о встрече, на которой за 20 минут придумали идею «Ясно», - рассказывает Евгений Кобзев, руководитель проекта «Электронный бухгалтер «Эльба». - «Банк24.ру был выбран в качестве партнера не случайно. Во-первых, он является в определенном смысле законодателем мод в банковском секторе. Высокая скорость принятия решений и особое отношение к клиентам сыграли свою роль. А, во вторых, находится всего в 400 метрах от нашего офиса».

«И мы, и Эльба с помощью «Ясно» рассчитываем привлечь новых клиентов. Сервис ориентирован на тех, кто хочет от жизни большего. Вполне возможно, что часть существующих клиентов тоже выберут его, но все-таки основная часть – это будут новые пользователи, у которых пока нет ни счета в банке, ни понимания того, как вести бухгалтерию», - поясняет Борис Дьяконов, первый заместитель Председателя Правления, член Совета директоров Банка24.ру.

Евгений Кобзев: «Банк24.ру создал этот проект для своих клиентов – настоящих и будущих. Мы будем активно помогать в его развитии и дополнять новыми возможностями».

Справка

СКБ Контур- один из крупнейших разработчиков программного обеспечения в России. Компания была образована в 1988 году в Екатеринбурге и, по сути, является ровесницей IT-индустрии в стране. Признанный лидер в области создания специализированных веб-сервисов, программных решений для электронного документооборота, технологий для автоматизации бухучета и управления предприятиями всех типов.

«Электронный бухгалтер «Эльба»- разработка компании, веб-сервис, позволяющий предпринимателям на УСН и ЕНВД вести бухгалтерию и сдавать отчетность самостоятельно, без помощи бухгалтера.