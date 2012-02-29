МРОТ для бюджетников области увеличат в июле

С просьбой увеличить МРОТ бюджетников на 15%, то есть на величину такназываемого «уральского коэффициента», к региональным властям прошлойосенью обратились профсоюзы. Тогда Александр Мишарин поддержал эту идею исообщил, что минимальная заработная плата в регионе будет доведена до 5тысяч 300 рублей с 1 октября 2012 года. Средства на эти цели в концегода были заложены в расходную статью областного бюджета.