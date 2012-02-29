МРОТ для бюджетников области увеличат в июле
29 февраля 2012, 10:03ОбществоОльга
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для работников бюджетной сферы Свердловской области увеличат на 15% с 1 июля 2012 года. Ранее предполагалось сделать это с 1 октября, сообщает департамент информационной политики главы региона.
О своем решении сдвинуть сроки повышения МРОТ губернатор АлександрМишарин заявил 28 февраля, выступая на гражданском форуме Свердловскойобласти.
С просьбой увеличить МРОТ бюджетников на 15%, то есть на величину такназываемого «уральского коэффициента», к региональным властям прошлойосенью обратились профсоюзы. Тогда Александр Мишарин поддержал эту идею исообщил, что минимальная заработная плата в регионе будет доведена до 5тысяч 300 рублей с 1 октября 2012 года. Средства на эти цели в концегода были заложены в расходную статью областного бюджета.
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