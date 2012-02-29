Опубликованы новые данные о мумии, «убившей» семь ученых

Сотрудники итальянского Института по изучению мумий в Больцано, расшифровавшие геном древнего человека, выяснили, что у него были карие глаза, первая группа крови, он страдал непереносимостью лактозы и предрасположенностью к сердечным заболеваниям. Кроме того, Отци был заражен болезнью Лайма.

Ведущий исследователь Института по изучению мумий Альберт Цинк предположил, что предки Отци, скорее всего, мигрировали с территории Ближнего Востока, где в то время было наиболее развито сельское хозяйство. «Ледяной человек» застал период перехода к аграрному обществу, что, вероятно, объясняет его непереносимость лактозы.

Проведенные ранее исследования показали, что Отци родился на территории современного Тироля — пограничного участка между Австрией и Италией — и прожил там больше 40 лет. Однако потом что-то заставило его уйти в горы, и в возрасте 46 лет он умер от потери крови, раненный стрелой.

Останки Отци, с одной стороны, вызывают безграничный энтузиазм у исследователей, с другой, пользуются дурной славой. Дело в том, что с мумией связано несколько случаев загадочных смертей среди антропологов, их ассистентов и просто видевших ее людей.

Первой жертвой был 64-летний Райнер Хенн — судмедэксперт, сфотографировавший Отци. Он погиб в автокатастрофе в 1992 году. Спустя два года снежная лавина погребла под собой Курта Фрица — проводника Гельмута Симона, который, собственно, и обнаружил Отци. Сам Симон ненамного пережил предыдущую жертву: в 2004 г. его труп был обнаружен под горным обвалом. Через несколько часов после похорон Симона от сердечного приступа скоропостижно умер Дитер Варнеке, 45-летний руководитель спасателей, обнаруживших тело погибшего.