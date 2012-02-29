Открытие ресторана: с чего начать?

В ресторанном бизнесе сегодня может попробовать себя любой успешный предприниматель. Однако, как и в любом другом деле, здесь существует огромное количество нюансов и секретов, известных лишь профессионалам и знатокам своего дела. Конечно, вас никто не заставляет спрашивать у них совета, но, как показывает практика, подобные рекомендации существенно экономят время и деньги начинающих рестораторов.

Определить точную стоимость современного общепита достаточно сложно, однако в среднем этот показатель будет колебаться в пределах 850-1500 долларов за квадратный метр. Это с учетом торговых, хозяйственных и прочих площадей помещения. К этой цифре также следует добавить стоимость аренды помещения. Период, за который заведение общественного питания полностью окупится, составляет примерно от одного до пяти лет.

После выбора помещения и выполнения технологического проекта, можно приступать к подбору профессионального оборудования. Современный рынок оборудования просто изобилует всевозможной продукцией, в связи с чем даже у опытного ресторатора может пойти кругом голова. Тем не менее, правильная стратегия поведения в столь серьезном деле необычайно важна.

Итак, первое правило: не гонитесь за дешевизной. Истина «скупой платит дважды» в ресторанном бизнесе подтверждается, как нигде. Оборудование для ресторанов, начиная со смесителей и заканчивая кухонной мебелью, должно быть высочайшего класса. Необходимо учитывать, что все это оснащение будет эксплуатироваться в довольно сложных условиях.

Второе правило: доверяйте лишь проверенным и серьезным поставщикам. В первую очередь обращайте внимание на репутацию подрядчика. Вряд ли солидная компания, имеющая авторитет в ресторанном бизнесе, станет ради сомнительных проектов рисковать своим рейтингом. Ведь конкуренция среди поставщиков ресторанного оборудования довольно жесткая, а потому каждый из них любым способом старается завлечь клиента, предлагая высококачественное гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Третье правило: ничего не приобретайте, не посовещавшись с коллегами. Без консультации серьезного специалиста невозможно правильно подобрать оборудование ресторана.