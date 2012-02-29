Первая клиника, дружественная к молодежи, откроется в Нижнем Тагиле
29 февраля 2012, 16:04ОбществоОльга
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Работа специалистов в клинике будет строиться на принципе «4Д»: доверие, доброжелательность, доступность, добровольность.
Клиника «Тинейджер» открывается на базе детской городской поликлиники №5 в марте. Как отмечают в лечебном учреждении, подросткам будут оказывать комплексную медико-психолого-социальную помощь.
Подобные клиники сейчас создаются по всей Свердловской области в рамках профилактических программ Детского Фонда ООН /ЮНИСЕФ/, сообщает отделение медицинской профилактики ГБУЗ СО «ВФД города Нижний Тагил».
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