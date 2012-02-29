Проект электронной базы данных выпускников обсудили представители власти, бизнеса и молодежных организаций
В Нижнем Тагиле необходимо создать единую электронную базу данных выпускников. К такому выводу пришли участники круглого стола «Трудоустройство выпускников системы ВПО города Нижний Тагил: технологии, проблемы, стратегия развития», который прошел 28 февраля в Городском дворце молодежи.
Участниками встречи стали представители власти, бизнеса, молодежныхобъединений и организаций, содействующих трудоустройству молодежи натерритории города.
Организатор встречи Александр Гарбуз, сам еще студент, но уже специалист по вопросам трудоустройства Городского дворцамолодежи, непонаслышке знает о сложностях, с которыми сталкиваются выпускники вузов при поиске работы в Нижнем Тагиле. Большой процент выпускников не востребованы на рынкетруда, а уровень их квалификации часто не соответствует профстандартампромышленных предприятий, считает он.
Для решения проблемы трудоустройства прежде всего необходимо наладитьвзаимодействие между вузами, организациями по трудоустройству иработодателями. Для этого Александр предложил создать единую электронную базу данных выпускников. В нейбудут данные об образовании выпускников, их интеллектуальных активах(научных работах, методиках, разработках) и рекомендации вуза ипреподавателей. Также необходимо стимулировать работодателей брать на практику студентов - многие необходимые для профессии навыки не получишь в институте. Идею молодого человека поддержали участники встречи. В течение месяца они планируют встретиться еще раз для обсуждения деталей проекта.
© Ольга Орехова TagilCity.ru