«Торговые сети не опасны для местных предпринимателей» - замминистра торговли, питания и услуг на форуме в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Одним из приоритетных направлений в развитии малого бизнеса участники форума, представители городской, окружной администрации, а также областных министерств, считают именно открытие предприятий инновационной сферы. При этом руководитель регионального отделения «Опоры России» Евгений Артюх отмечает, что никто не собирается преуменьшать роль торговли.

Торговля играет большую роль в развитии бизнеса. Есть данные, что 80%предприятий малого и среднего бизнеса в области занимаются торговойдеятельностью. При этом, развитие бизнеса в регионе не предполагаетувеличение количества ларьков в 10 раз. Государство делает ставку наразвитие частного производства, а также организаций, работающих в сфереинновационных технологий. Например, на сегодняшний день на базеУральского Федерального университета открыто 34 инновационныхпредприятия. Получается, что доля торговых организаций в общемколичестве предприятий малого и среднего бизнеса будет снижаться. Приэтом никто не собирается закрывать существующие крупные и мелкиемагазины отмечает Евгений Артюх.

Участники форума старались много говорить о проблемах, с которыми сталкиваются бизнесмены области. По словам начальника Управления развития малого и среднего предпринимательства областного Министерства инвестиций и развития Алексея Сорвачева, самыми распространенными трудностями в сфере предпринимательства являются недостаток финансирования, грамотного консультирования, отсутствие возможности обучить сотрудников, а также высокая налоговая ставка.

Руководители предприятий, занятых в сфере торговли, нередко сетуют на то, что сейчас региональные и федеральные сети, такие, как «Монетка», «Магнит», «Гастроном» другие, захватывают бОльшую часть рынков сбыта, перекрывая кислород небольшим магазинам. Многие требуют того, чтобы на законодательном уровне ограничить сверхбыстрое развитие сетей и дать малому бизнесу преимущество перед федералами. Заместитель министра торговли, питания и услуг Свердловской области Татьяна Петрова утверждает, что не стоит преувеличивать роль сетей в экономике региона.

За прошлый год оборот бизнеса в области составил 785 миллиардов рублей, из них 580 миллиардов приходится на предприятия малого бизнеса. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что роль сетей сильно преувеличена. Просто нужно понимать, что для достижения хорошей прибыли малый бизнес должен развиваться, а не почивать на лаврах, заработав 3 копейки утверждает Татьяна Попова.

Что ни говори, а торговые сети во многом имеют преимущество перед розничными местными предпринимателями. Они могут закупить товар и качественное торговое оборудование, например, марки ФабрикАрт, по низким оптовым ценам, которые просто недоступны мелкому бизнесу по причине низкого оборота в торговле.