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«Торговые сети не опасны для местных предпринимателей» - замминистра торговли, питания и услуг на форуме в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Торговые сети не опасны для местных предпринимателей» - замминистра торговли, питания и услуг на форуме в Нижнем Тагиле (ФОТО)

29 февраля 2012, 12:13ОбществоВалерия Лошкарева
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