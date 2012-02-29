В Нижнем Тагиле сохраняется благополучная ситуация по заболеваемости ОРВИ

Всего за прошедшую неделю в городе зарегистрировано 1857 случаевзаболевания ОРВИ, что ниже показателей предыдущей недели (на 21,4%), непревышает средний многолетний уровень и ниже уровня заболеваемостианалогичного периода прошлого года (на 56,2%). Наиболее высокиепоказатели заболеваемости по-прежнему регистрируются в Дзержинскомрайоне. Случаев гриппа в городе не зарегистрировано.