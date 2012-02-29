В Нижнем Тагиле сохраняется благополучная ситуация по заболеваемости ОРВИ
По итогам минувшей недели в Нижнем Тагиле сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ. Такие данные приводит Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил и Пригородном районе.
Всего за прошедшую неделю в городе зарегистрировано 1857 случаевзаболевания ОРВИ, что ниже показателей предыдущей недели (на 21,4%), непревышает средний многолетний уровень и ниже уровня заболеваемостианалогичного периода прошлого года (на 56,2%). Наиболее высокиепоказатели заболеваемости по-прежнему регистрируются в Дзержинскомрайоне. Случаев гриппа в городе не зарегистрировано.
Стабильные показатели, однако, не повод расслабляться, напоминаютспециалисты и рекомендуют тагильчанам продолжать неспецифическуюпрофилактику ОРВИ и гриппа (использовать иммуномодулирующие средства,соблюдать личную гигиену, употреблять в пищу натуральные фитонциды -лук, чеснок), проветривать помещения, проводить влажную уборку сиспользованием дезинфицирующих средств противовирусного действия. Исамое главное - при первых признаках заболевания, не теряя времени,обращайтесь в поликлинику по месту жительства.
© Отделение медицинской профилактики ГБУЗ СО «ВФД города Нижний Тагил»