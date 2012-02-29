Вечный огонь на площади Славы будет гореть постоянно
29 февраля 2012, 08:39ОбществоОльга
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Площадь Славы планируют отреставрировать в течение года. После реконструкции центральная площадь Вагонки будет первым местом в Нижнем Тагиле, где Вечный огонь горит постоянно. Сейчас его зажигают только по праздникам.
Реконструкция будет осуществляться в два этапа. На первом этапепланируется привести в порядок стелу и монументы, расположенные наплощади. Эти работы должны быть завершены к 9 мая, заявила глава городаВалентина Исаева. Расходы по восстановлению площади Славы на начальномэтапе взял на себя Уралвагонзавод. На втором этапе планируетсяобновление всего комплекса.
Сейчас разрабатываются три варианта эскиза,лучший из которых выберут к 15 мая. Вся проектно-сметная документациядолжна быть подготовлена к концу осени, чтобы необходимые дляреконструкции площади средства были заложены в местный и региональныйбюджеты на 2013 год.
Фото с сайта fototerra.ru
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