Вечный огонь на площади Славы будет гореть постоянно

Реконструкция будет осуществляться в два этапа. На первом этапепланируется привести в порядок стелу и монументы, расположенные наплощади. Эти работы должны быть завершены к 9 мая, заявила глава городаВалентина Исаева. Расходы по восстановлению площади Славы на начальномэтапе взял на себя Уралвагонзавод. На втором этапе планируетсяобновление всего комплекса.