Идея для бизнеса: мойки самообслуживания в Москве

В основу мойки самообслуживания положена технология бесконтактного клининга: на поверхность автомобиля наносится специальный химсостав – активная пена, который исключает необходимость использовать тряпки, щетки, губки. В считанные минуты моющее средство справляется с самыми сложными загрязнениями, после смывается водой под высоким давлением. Это очень удобно – автомобилисту не приходится пачкать руки, при этом эффект впечатляет – автомобиль сияет как в день покупки!

Технология пришла к нам из Европы около десяти лет назад, одновременно с контактными туннельными и портальными мойками. Но последние не прижились в России по причине недоверия потребителя: считается, что контактный метод наносит вред лакокрасочному покрытию кузова.

Но не только за качество и безопасность мытья бесконтактные мойки полюбились автомобилисту. Формат самообслуживания в значительной мере уменьшил стоимость клининга и увеличил его скорость. В отличие от ручной мойки, где клиенту приходится ждать час-полтора и оплачивать услуги профессионального мойщика, посещение автомойки самообслуживания отнимает 10-15 минут и обходится в 100-150 рублей.

Любовь потребителя обеспечивает стабильный клиентский поток, а соответственно и прибыль. В качестве идеи для бизнеса клининговое направление очень популярно, но до полного насыщения рынка еще далеко. Учитывая положительную динамику продаж новых и подержанных автомобилей, можно смело утверждать, что клиент на автомойке не пропадет!

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