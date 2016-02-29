Идея для бизнеса: мойки самообслуживания в Москве
Автомойка самообслуживания – перспективный инвестиционный проект: срок окупаемости колеблется в пределах 12-18 месяцев, рентабельность ROM достигает 83% процентов.
В основу мойки самообслуживания положена технология бесконтактного клининга: на поверхность автомобиля наносится специальный химсостав – активная пена, который исключает необходимость использовать тряпки, щетки, губки. В считанные минуты моющее средство справляется с самыми сложными загрязнениями, после смывается водой под высоким давлением. Это очень удобно – автомобилисту не приходится пачкать руки, при этом эффект впечатляет – автомобиль сияет как в день покупки!
Технология пришла к нам из Европы около десяти лет назад, одновременно с контактными туннельными и портальными мойками. Но последние не прижились в России по причине недоверия потребителя: считается, что контактный метод наносит вред лакокрасочному покрытию кузова.
Но не только за качество и безопасность мытья бесконтактные мойки полюбились автомобилисту. Формат самообслуживания в значительной мере уменьшил стоимость клининга и увеличил его скорость. В отличие от ручной мойки, где клиенту приходится ждать час-полтора и оплачивать услуги профессионального мойщика, посещение автомойки самообслуживания отнимает 10-15 минут и обходится в 100-150 рублей.
Любовь потребителя обеспечивает стабильный клиентский поток, а соответственно и прибыль. В качестве идеи для бизнеса клининговое направление очень популярно, но до полного насыщения рынка еще далеко. Учитывая положительную динамику продаж новых и подержанных автомобилей, можно смело утверждать, что клиент на автомойке не пропадет!
Мойки самообслуживания под ключ по цене производителя
Компания «Аква Технология» реализует проекты по строительству автомоек самообслуживания более семи лет. Помогаем выбрать участок, ведем строительные работы, производим, поставляем и монтируем оборудование – все работы ведем без привлечения субподрядных организаций. Делаем все для того чтобы цена мойки самообслуживания в Москве оправдала себя, предприятие приносило стабильный доход, а каждый клиент был доволен своим выбором. Колоссальный опыт в автомоечном бизнесе и индивидуальный подход к каждому клиенту – залог продуктивного сотрудничества!