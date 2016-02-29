Инвестиции в стартапы

Если Вы хотите получить максимальную прибыль, необходимо помнить о правилах, позволяющих добиться максимальной эффективности проекта.

Если Вы хотите выступить в роли вкладчика, стоит изучить цель проекта, продукт, маркетинговые перспективы, срок окупаемости инвестиций и т.п. Принимать решение об инвестиции стоит только после получения всей необходимой информации. Если Вы инвестор и задаетесь вопросом «Куда вложить деньги?», стоит помнить, что консервативные инвестиции (недвижимость, сырье) не принесут вам такого высокого дохода, как инвестиции в проекты. Став инвестором в стартап Вы получите возможность создать и занять собственную нишу в одной из отраслей экономики. Для получения максимальной выгоды необходимо точное планирование и скрупулезный подход. Поэтому для минимизации риска, лучше сотрудничать с экспертами, такими как в Startup.Network.

Если Вы начинающий предприниматель, то для того чтоб как можно быстрее найти инвестора, стоит обращаться на биржу стартапов. Такие платформы как Startup.Network помогают получить экономическую и юридическую поддержку для старта и развития вашего бизнеса. Специалисты биржи проведут анализ Вашего проекта, определят поэтапный план инвестиций, окажут поддержку на каждом шаге. Также профессионалы помогут создать презентацию и бизнес-план, который в наиболее выгодном цвете представит ваш проект. Также именно менеджеры найдут заинтересованных инвесторов и представят им проект на рассмотрение.

Startup.Network – это зарекомендовавшая себя платформа, помогающая выгодно вложить свой капитал в бизнес и развить стартап. Вы смело можете стать нашим клиентов, если вам необходимо:

представить свой проект и получить инвестиции;

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Мы помогаем предпринимателям реализовать свои идеи и бизнес-планы. Наши вкладчики финансируют ваши идеи, получая при этом доход. Источниками для финансирования могут стать как и вычурные фонды, так и синфонды.

Для получения наиболее выгодных вариантов финансирования, наши менеджеры и консультанты помогут разработать бизнес – стратегию, бизнес-план, окажут юридическую поддержку.

Инвесторы, которые сотрудничают с Startup.Network могут быть уверены, что им предоставлены самые выгодные стартапы. Мы подберем для Вас проект, в зависимости от отрасли, региона, вида деятельности и объема инвестирования. Также Вы самостоятельно сможете найти интересующий вас проект, просмотрев предложения нашей компании на сайте.