Кухонные мойки из камня – изящество и практичность

Приятный дизайн, удобство в процессе ухода, отсутствие громких звуков посуды стали причиной того, что все больше покупателей останавливают свой выбор в пользу подобных изделий.

Основные характеристики

Элементы связующего свойства и наполнитель составляют основу композита (искусственного камня). 20% полимеров и 80% крошки гранита или мрамора, а также красители входят в состав наполнителя. Для увеличения стойкости поверхности современная мойка для кухни из камня покрывается гелькоутом – составом, способным предотвратить механические повреждения.

Материал изготовления зачастую именуют «литьевым камнем». Это обусловлено способом технологии, применяемой в производстве моек. Методом вибролитья достигается возможность изготовить модель любой формы и размера.

Для искусственного камня характерны высокая степень устойчивости к агрессивным химическим веществам, однородность структуры и оптимальные параметры надежности.

Основные достоинства

Помимо превосходных характеристик внешнего вида, материал подобного типа обладает важными свойствами перед аналогичными изделиями из других компонентов:

уникальная технология при изготовлении обеспечивает защиту от появления на поверхности микроорганизмов и различных бактерий. Практически полностью отсутствует радиационный фон, что гарантирует гигиеническую безопасность;

по срокам эксплуатации этот материал значительно лучше керамики, но немного не дотягивает до уровня натурального камня. При аккуратном и правильном использовании долговечность рабочей поверхности составит не менее 10 лет;

для многих станет неожиданным тот факт, что камень искусственного изготовления превосходит даже бетон. Падение тяжелых предметов на поверхность не будет угрозой поверхности из-за значительного запаса прочности;

обработка наждачной бумагой и полировка нужного место легко восстанавливают первоначальный облик, а отколовшийся кусочек с помощью акрилового клея становится на место. Возможность восстановления поверхности – одно из главных преимуществ искусственного камня.

Некоторые нюансы выбора

Форма изделия имеет первостепенное значение. Одна чаша прямоугольной формы остается классическим образцом. Вместимость и удобная установка будут оптимальным вариантом при ручном мытье посуды.

А вот в кухонном помещении больших размеров идеальной помощницей становится двухчашевая модель с «мокрым столом». Одно отделение используется по прямому назначению, а во втором можно замачивать фрукты и овощи, размораживать мясо.

Чтобы избежать разводов и появления налета, лучше всего приобрести модель с рисунком крошки, а не однотонное изделие. Любое стороннее образование становится на такой поверхности незаметным.