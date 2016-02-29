Одна из волонтёрских организаций Нижнего Тагила отметила свой первый день рождения (ФОТО)
Накануне одна из волонтёрских организаций Нижнего Тагила отмечала свой день рождения.
Нижнетагильскому отделению общественной организации «Союз добровольцев России» исполнился один год.
Пусть срок работы невелик, но даты – это всегда повод для того, чтобы подводить промежуточные итоги.
Представители организации приняли участие в осуществлении многих волонтёрских проектов в Нижнем Тагиле. Среди них: «Стоп наркотик», «Социально-ориентированная среда» и «Мы всегда рядом», а также собирали гуманитарную помощь для людей, пострадавших от военных действий на Донбассе.
Добровольцы с гордостью отмечают, что им удалось преодолеть непонимание и недоверие со стороны окружающих, которое присутствовало изначально, когда организация только начинала свою работу в Нижнем Тагиле.
Сейчас, по словам волонтёров, в их организации состоит около 100 тагильчан. Все они, по мере сил, стараются помогать людям и делать жизнь в Нижнем Тагиле лучше и безопаснее.
Организации исполнился только год, потому рано делать какие-то далеко идущие выводы. TagilCity.ru с интересом будет следить за деятельностью добровольцев Нижнего Тагила и их дальнейшими инициативами.
ФОТО: пресс-служба «Союза добровольцев России»
© Эрик Х., TagilCity.ru