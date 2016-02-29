Одна из волонтёрских организаций Нижнего Тагила отметила свой первый день рождения (ФОТО)

Нижнетагильскому отделению общественной организации «Союз добровольцев России» исполнился один год.

Пусть срок работы невелик, но даты – это всегда повод для того, чтобы подводить промежуточные итоги.

Добровольцы с гордостью отмечают, что им удалось преодолеть непонимание и недоверие со стороны окружающих, которое присутствовало изначально, когда организация только начинала свою работу в Нижнем Тагиле.

Сейчас, по словам волонтёров, в их организации состоит около 100 тагильчан. Все они, по мере сил, стараются помогать людям и делать жизнь в Нижнем Тагиле лучше и безопаснее.

Организации исполнился только год, потому рано делать какие-то далеко идущие выводы. TagilCity.ru с интересом будет следить за деятельностью добровольцев Нижнего Тагила и их дальнейшими инициативами.

ФОТО: пресс-служба «Союза добровольцев России»