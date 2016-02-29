Помоги инвалиду: начат благотворительный сбор бытовой и компьютерной техники

В хозяйстве почти любой тагильской семьи может найтись неиспользуемая техника. В то же время многие инвалиды нуждаются в элементарных бытовых приборах. Тагильское общество инвалидов решило выступить посредником в деле помощи малоимущим инвалидам и призывает тагильчан сдавать рабочие бытовые приборы и компьютерную технику:

Есть инвалиды, которые не могут себе позволить купить телевизор, сотовый телефон или что-то подобное. Нам нужна не обязательно новая техника, главное, чтобы она была рабочая. Мы её будем собирать и передавать людям. Дело хорошее, надеемся, что сможем кому-то помочь.

Всё, конечно, будет учтено: что поступило и кому передали. Всё это будет под подпись, -- рассказал председатель общества инвалидов Игорь Постоногов журналисту Tagilcity.ru

Желающие помочь тагильчане могут договориться об этом по телефону: 33-79-98.