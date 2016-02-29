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Помоги инвалиду: начат благотворительный сбор бытовой и компьютерной техники
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Помоги инвалиду: начат благотворительный сбор бытовой и компьютерной техники

29 февраля 2016, 15:45ОбществоДенис Таратонов
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