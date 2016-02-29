С начала года в Нижнем Тагиле было отловлено, усыплено и утилизировано 80 бродячих собак, но готовы ли тагильчане платить за гуманный отлов? (ФОТО)

Цифры очень серьёзные. Практически в каждом районе Нижнего Тагила есть места, где бродячих собак особенно много, там, как следствие, риск быть покусанным особенно велик.

В выходные в редакцию TagilCity.ru обратился обеспокоенный отец.

На территории вагонского детского сада, куда я каждый рабочий день вожу свою дочь, сейчас резвится целая свора собак. Мы с супругой насчитали десять. Понятно, что в рабочие дни они держатся от территории подальше, но ведь они всегда недалеко. Что если эта свора нападёт на одинокого прохожего, ребёнка? Ведь рядом социальные объекты. Детская и взрослая поликлиники написал в редакцию TagilCity.ru читатель Пётр.

На фотографиях, предоставленных Петром, журналисты TagilCity.ru насчитали десять собак, читатели могут потренировать свою внимательность, подсчитав самостоятельно.

Редакции портала стало любопытно, знает ли руководство детского сада №89 об этом собачьем пикнике и какие планирует принимать меры.

Я вам гарантирую, что эти собаки не живут на территории детского сада, более того, в рабочие дни они у нас не появляются заверила журналистов TagilCity.ru заведующая детского сада.

Хорошо, но ведь многие дети живут неподалёку. Многим из них приходится возвращаться по тем самым улицам, где разгуливают своры собак, ведь и сейчас не у всех родителей есть автомобили. Потому проблема всё равно требует участия Администрации детского сада.

Куда нам обращаться, как заказывать отлов? Ведь собаки живут не у нас на территории, они приходят с территории общежитий посетовала заведующая детским садом.

Действительно, куда? Об этом журналисты TagilCity.ru решили поговорить с представителем ООО «Спецавтобаза». Компании, занимающейся отловом бродячих животных.

Лучше всего обращаться в свою Управляющую компанию (УК) или УК, ответственную за дом, где нашли себе пристанище бродячие собаки. После заключения договора между нашей компанией и УК, мы принимаемся за работу объяснил журналисту TagilCity.ru директор ООО «Спецавтобаза» Энгельгардт Михаил.

Конечно, решение проблемы бродячих собак, в том виде, каком оно реализуется в Нижнем Тагиле, устраивает далеко не всех. Бродячие собаки отлавливаются, усыпляются и утилизируются. Хотя изначально должны помещаться в приют на тот случай, если их будут искать хозяева или найдутся люди, желающие забрать их домой.

Многие люди выступают за гуманный отлов бродячих животных, но необходимо понимание того, что это совсем другие деньги. Отлов животного, помещение его в приют, содержание его там в течение полугода. На это всё нужны деньги. Если горожане хотят гуманного отлова, какой производится в развитых городах России и за рубежом, то они должны понимать, что на это нужно соответствующее финансирование рассказал журналистам TagilCity.ru директор ООО «Спецавтобаза».

TagilCity.ru напоминает о том, что в прошлом году компания ООО «Спецавтобаза» выиграла конкурс Администрации Нижнего Тагила на отлов 400 бездомных собак. Стоимость контракта составила 498 тысяч рублей. Можно ли на эти деньги построить приют? Нанять персонал? Достойно содержать животных так, чтобы они не голодали?

По словам директора компании, только с начала этого года было отловлено, усыплено и утилизировано около 80 бродячих собак. По незамысловатым подсчетам на это было потрачено почти 100 000 рублей, что, однако, не исключило возможность появления потомства у десятков других бездомных бродяжек.