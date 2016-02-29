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С начала года в Нижнем Тагиле было отловлено, усыплено и утилизировано 80 бродячих собак, но готовы ли тагильчане платить за гуманный отлов? (ФОТО)
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С начала года в Нижнем Тагиле было отловлено, усыплено и утилизировано 80 бродячих собак, но готовы ли тагильчане платить за гуманный отлов? (ФОТО)

29 февраля 2016, 17:45ОбществоПавел Щербина
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