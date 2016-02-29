Стол из массива: отличительные особенности изделий
Деревянный стол из массива является отличным вариантом для обустройства просторной кухни, столовой или гостиной комнаты.
Обеденный элемент может иметь как классическую прямоугольную форму, так и быть круглым или овальным. Расцветки моделей варьируются от белого и кофейного до темно-коричневого с желтым и красноватым оттенком, черного цвета. Поэтому подобрать такую мебель можно для помещений с любым оформлением.
Преимущества покупки деревянного стола из массива
Главным достоинством изделия является повышенная прочность и надежность. Даже по истечении долгого срока эксплуатации его форма останется прежней, а первозданный вид будет идеально сохранен. Модели, несмотря на особенности изготовления, обладают незначительным весом, поэтому не нанесут вреда напольному покрытию, на котором будут располагаться. К другим преимуществам, которыми обладают столы деревянные, следует отнести такие характеристики:
- стильное исполнение;
- устойчивую конструкцию;
- широкий ассортимент стандартных и трансформируемых моделей;
- доступную стоимость;
- универсальность (подойдут и для семейной пары, и для большой семьи).
Немаловажна и простота ухода за изделиями. Владельцам не потребуется покупать специальную дорогую химию для чистки дерева от пыли и загрязнений. Хозяйке понадобится лишь мягкая влажная ветошь, с помощью которой можно удалить с поверхности мебели любые разводы, пятна. Благодаря качественному покрытию столешниц, каркаса не возникнет проблем с «вытиранием» лака.
Как выбрать качественный деревянный стол?
Покупателю стоит ориентироваться на подходящую форму столешницы. Например, для классических интерьеров оптимальной станет обычная прямоугольная форма. Для королевского стиля (рококо) рекомендуется подбирать овальные модели с резными ножками. А вот для светлых просторных комнат (например, прованс, скандинавский стиль) можно приобрести как овальный, так и прямоугольный стол. В маленькой комнате следует устанавливать трансформируемые круглые модели: они не будут визуально уменьшать пространство, придадут дизайну большую роскошь и изысканность.
Точные размеры модели помогут не ошибиться при выборе изделия, для которого выделено определенное место в комнате. Ограниченность пространства не единственная причина к тщательному изучению параметров. Возможность трансформации изделия и его значительного увеличения поможет купить стол, который подойдет и для ежедневных приемов пищи, и для проведения семейных празднеств или дружеских встреч.
К остальным критериям подбора мебели относятся ее стилистические особенности (например, нестандартный изгиб ножек, удлиненная столешница), цветовая гамма, стоимость. Рекомендуется подбирать изделия в тон остальной мебели, находящейся в комнате. Особенно важно гармоничное сочетание столика с ранее приобретенными стульями. При выборе оптимальной обеденной группы нужно учитывать и площадь комнаты, в которой она будет установлена. Для маленьких кухонь лучшим решением станет светлая мебель. Для просторных помещений владельцы могут приобрести изделия с любым понравившимся оформлением.