Стол из массива: отличительные особенности изделий

Обеденный элемент может иметь как классическую прямоугольную форму, так и быть круглым или овальным. Расцветки моделей варьируются от белого и кофейного до темно-коричневого с желтым и красноватым оттенком, черного цвета. Поэтому подобрать такую мебель можно для помещений с любым оформлением.

Преимущества покупки деревянного стола из массива

Главным достоинством изделия является повышенная прочность и надежность. Даже по истечении долгого срока эксплуатации его форма останется прежней, а первозданный вид будет идеально сохранен. Модели, несмотря на особенности изготовления, обладают незначительным весом, поэтому не нанесут вреда напольному покрытию, на котором будут располагаться. К другим преимуществам, которыми обладают столы деревянные, следует отнести такие характеристики:

стильное исполнение;

устойчивую конструкцию;

широкий ассортимент стандартных и трансформируемых моделей;

доступную стоимость;

универсальность (подойдут и для семейной пары, и для большой семьи).

Немаловажна и простота ухода за изделиями. Владельцам не потребуется покупать специальную дорогую химию для чистки дерева от пыли и загрязнений. Хозяйке понадобится лишь мягкая влажная ветошь, с помощью которой можно удалить с поверхности мебели любые разводы, пятна. Благодаря качественному покрытию столешниц, каркаса не возникнет проблем с «вытиранием» лака.

Как выбрать качественный деревянный стол?

Покупателю стоит ориентироваться на подходящую форму столешницы. Например, для классических интерьеров оптимальной станет обычная прямоугольная форма. Для королевского стиля (рококо) рекомендуется подбирать овальные модели с резными ножками. А вот для светлых просторных комнат (например, прованс, скандинавский стиль) можно приобрести как овальный, так и прямоугольный стол. В маленькой комнате следует устанавливать трансформируемые круглые модели: они не будут визуально уменьшать пространство, придадут дизайну большую роскошь и изысканность.

Точные размеры модели помогут не ошибиться при выборе изделия, для которого выделено определенное место в комнате. Ограниченность пространства не единственная причина к тщательному изучению параметров. Возможность трансформации изделия и его значительного увеличения поможет купить стол, который подойдет и для ежедневных приемов пищи, и для проведения семейных празднеств или дружеских встреч.