Tele2 отменяет плату за услугу переноса номера

Услуга переноса номера (MNP, mobile number portability) — это возможность сменить оператора сотовой связи и сохранить текущий номер телефона. Чтобы стать абонентом Tele2, достаточно написать заявление на переход в любом фирменном салоне связи Свердловской области.

Согласно внутренним исследованиям оператора, количество переходов в Tele2 из сетей других мобильных операторов в Свердловской области за последние полгода увеличилось в пять раз.

Это неудивительно, поскольку Tele2 дает своим абонентам низкую цену за минуту разговора внутри области - всего 1 копейку стоит минута разговора на самом популярном тарифе «Бирюзовый». Цена действительна со второй минуты, а первая обойдется в 75 коп. Таким образом, полчаса разговора с абонентом любого оператора связи Свердловской области обойдется всего в 1 рубль 4 копейки.