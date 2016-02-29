Tele2 отменяет плату за услугу переноса номера
Tele2, федеральный оператор мобильной связи, предлагает жителям Свердловской области бесплатно перейти в сеть Tele2, сохранив текущий номер. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Услуга переноса номера (MNP, mobile number portability) — это возможность сменить оператора сотовой связи и сохранить текущий номер телефона. Чтобы стать абонентом Tele2, достаточно написать заявление на переход в любом фирменном салоне связи Свердловской области.
Согласно внутренним исследованиям оператора, количество переходов в Tele2 из сетей других мобильных операторов в Свердловской области за последние полгода увеличилось в пять раз.
Это неудивительно, поскольку Tele2 дает своим абонентам низкую цену за минуту разговора внутри области - всего 1 копейку стоит минута разговора на самом популярном тарифе «Бирюзовый». Цена действительна со второй минуты, а первая обойдется в 75 коп. Таким образом, полчаса разговора с абонентом любого оператора связи Свердловской области обойдется всего в 1 рубль 4 копейки.
Специально для абонентов Tele2 создала специальный сайт mnp.tele2.ru, посвященный услуге переноса номера. Здесь размещена подробная инструкция по переходу и ответы на наиболее распространенные вопросы. Согласно законодательству, процедура переноса номера занимает от 8 календарных дней. На этот период абонент получает SIM-карту Tele2, к которой после завершения перехода будет привязан его привычный номер. Для удобства клиентов компания рассылает SMS с информацией о ходе процесса, а также о дате и времени окончательного переноса номера. Повторно воспользоваться услугой MNP можно через 70 дней после завершения предыдущего переноса.