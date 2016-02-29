В иппотерапевтическом центре в Черноисточинске дети из Нижнего Тагила покатались на лошади (ФОТО)

В центре ребятам предстояло покататься на лошадке, сделать несколько хороших фотографий, попить чая со сладостями и прогуляться по лесу. Все это с успехом удалось выполнить.

Чтобы к лошади не получилась очередь, приехав, все разделились на две группы. Одна группа отправилась гулять, а вторая пошла кататься на лошадке. Затем они поменялись местами.

Для детей это был настоящий праздник. На лошади, зовущейся Смола, они проезжали несколько кругов по ипподрому. Те, кто прокатился, приглашались в помещение клуба на чаепитие.

Все это проходило под присмотром Татьяны Александровны Камешковой, одной из организаторов этого мероприятия.

Мы общественная организация художников «Авторы явлений». В этом проекте мы реализуем два направления: фото и арттерапию. Это мероприятие — фототерапия. У нас в центре ремонт, поэтому мы сделали выездное занятие. Дети покатаются на лошадках, погуляют по лесу и попьют чай рассказала она.

Директор центра, Олег Черемных, рассказал об истории лошади, которая возила ребят:

Раньше она работала на заводе. Когда она мне досталась, пришлось восстанавливать её здоровье. Как психическое, так и физическое. Зато теперь она очень спокойная и добрая.

Смола и правда хорошо выглядит и спокойно реагирует на детей и взрослых. Ей было приятно размять ноги и погулять в погожий денек.

Все хорошее рано или поздно заканчивается и два с половиной часа спустя все оправились обратно в Нижний Тагил, получив заряд бодрости и хорошего настроения.

Это мероприятие проводилось в рамках проекта «ЕВРАЗ — детям». В начале февраля ЕВРАЗ направил 450 тысяч рублей на развитие этого благотворительного проекта.