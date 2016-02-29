В иппотерапевтическом центре в Черноисточинске дети из Нижнего Тагила покатались на лошади (ФОТО)
В это воскресенье, 28 февраля, из Нижнего Тагила в Черноисточинск отправился целый автобус детей и их родителей. У этой поездки была вполне определенная цель — посетить иппотерапевтичский центр «Надежда». Вместе со всеми в эту поездку отправился журналист TagilCity.ru.
В центре ребятам предстояло покататься на лошадке, сделать несколько хороших фотографий, попить чая со сладостями и прогуляться по лесу. Все это с успехом удалось выполнить.
Чтобы к лошади не получилась очередь, приехав, все разделились на две группы. Одна группа отправилась гулять, а вторая пошла кататься на лошадке. Затем они поменялись местами.
Для детей это был настоящий праздник. На лошади, зовущейся Смола, они проезжали несколько кругов по ипподрому. Те, кто прокатился, приглашались в помещение клуба на чаепитие.
Все это проходило под присмотром Татьяны Александровны Камешковой, одной из организаторов этого мероприятия.
Мы общественная организация художников «Авторы явлений». В этом проекте мы реализуем два направления: фото и арттерапию. Это мероприятие — фототерапия. У нас в центре ремонт, поэтому мы сделали выездное занятие. Дети покатаются на лошадках, погуляют по лесу и попьют чай рассказала она.
Директор центра, Олег Черемных, рассказал об истории лошади, которая возила ребят:
Раньше она работала на заводе. Когда она мне досталась, пришлось восстанавливать её здоровье. Как психическое, так и физическое. Зато теперь она очень спокойная и добрая.
Смола и правда хорошо выглядит и спокойно реагирует на детей и взрослых. Ей было приятно размять ноги и погулять в погожий денек.
Все хорошее рано или поздно заканчивается и два с половиной часа спустя все оправились обратно в Нижний Тагил, получив заряд бодрости и хорошего настроения.
Это мероприятие проводилось в рамках проекта «ЕВРАЗ — детям». В начале февраля ЕВРАЗ направил 450 тысяч рублей на развитие этого благотворительного проекта.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru