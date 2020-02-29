Депутаты предложили предоставлять налоговый вычет за покупку российских автомобилей
В Госдуму внесен законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при приобретении гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных Государственной Думы.
Согласно документу, сумма вычета составляет 10% от суммы расходов на приобретение. При этом, они не должны превышать одного миллиона рублей.
Предлагаемая мера позволяет стимулировать спрос на отечественные автомобили и развивать рынок легковых автомобилей в стране. По мнению разработчиков, эта мера также позволяет сохранить часть средств гражданам при покупке автомобиля.
Закон предлагается ввести в следующем году, чтобы снизить негативный эффект от потери некоторой части доходов регионов и муниципалитетов. С той же целью предлагается сумма не более 100 тысяч рублей. Они считают, что положительный экономический эффект от стимуляции позволит со временем компенсировать снижение бюджетных доходов.
Правительство РФ законопроект не поддерживает, потому что такого рода стимулирование «не является обоснованным». Более того, в основах госполитики регионального развития до 2025 года, одной из приоритетных задач является упразднение льгот по федеральным налогам, часть которых поступает в региональные или местные бюджеты.