Депутаты предложили предоставлять налоговый вычет за покупку российских автомобилей

Согласно документу, сумма вычета составляет 10% от суммы расходов на приобретение. При этом, они не должны превышать одного миллиона рублей.

Предлагаемая мера позволяет стимулировать спрос на отечественные автомобили и развивать рынок легковых автомобилей в стране. По мнению разработчиков, эта мера также позволяет сохранить часть средств гражданам при покупке автомобиля.

Закон предлагается ввести в следующем году, чтобы снизить негативный эффект от потери некоторой части доходов регионов и муниципалитетов. С той же целью предлагается сумма не более 100 тысяч рублей. Они считают, что положительный экономический эффект от стимуляции позволит со временем компенсировать снижение бюджетных доходов.