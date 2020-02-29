Екатеринбурженке дали пожизненный срок в Швейцарии за причастность к убийству
Жительнице Екатеринбурга Елене Пановой дали пожизненный срок в Швейцарии за преступление, которое совершил ее муж Сержио, сообщает Lenta.ru.
По словам официального представителя женщины Георгия Багратиони, приговор будет пересматриваться.
Елена из Екатеринбурга переехала в Швейцарию с двумя дочками к жениху, с которым познакомилась на сайте знакомств. После свадьбы оказалось, что у него есть долги по ипотеке. Более того, он должен содержать бывшую супругу и их общего ребенка. Елена устроилась на низкооплачиваемую работу. При этом муж стал бить ее и детей.
В середине 2016 года бывшую супругу Серджио нашли мертвой. Причиной смерти назвали самоубийство, но муж признался Елене в том, что это сделал он. Свой поступок Серджио объяснил тем, что ему пришлось содержать жену, которая не хотела работать, а также употребляла спиртное и наркотические вещества.
В 2018 году Серджио избил Елену, после чего она вызвала полицию. В доме был обнаружен арсенал незарегистрированного оружия. Против мужчины возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого он признался в убийстве.
Позднее мужчина поменял показания, указав, что на преступление его подтолкнула супруга.
Ему сообщили, что у Елены появился новый мужчина, и он из ревности стал давать показания о том, что именно она спланировала убийство, сообщил юрист Багратиони.
По словам адвоката, доказательством вины Елены стали слова из переписки, которые вырвали из контекста и показаний мужа. Кроме того, он отмечает, что на решение суда повлияло предвзятое отношение властей, так как ее супруг имеет коррупционные связи. При этом самого Серджио осудили на 16 лет.
Багратиони уточнил, что приговор будет пересмотрен, потому что защита смогла предоставить алиби Елены.