Екатеринбурженке дали пожизненный срок в Швейцарии за причастность к убийству

По словам официального представителя женщины Георгия Багратиони, приговор будет пересматриваться.

Елена из Екатеринбурга переехала в Швейцарию с двумя дочками к жениху, с которым познакомилась на сайте знакомств. После свадьбы оказалось, что у него есть долги по ипотеке. Более того, он должен содержать бывшую супругу и их общего ребенка. Елена устроилась на низкооплачиваемую работу. При этом муж стал бить ее и детей.

В середине 2016 года бывшую супругу Серджио нашли мертвой. Причиной смерти назвали самоубийство, но муж признался Елене в том, что это сделал он. Свой поступок Серджио объяснил тем, что ему пришлось содержать жену, которая не хотела работать, а также употребляла спиртное и наркотические вещества.

В 2018 году Серджио избил Елену, после чего она вызвала полицию. В доме был обнаружен арсенал незарегистрированного оружия. Против мужчины возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого он признался в убийстве.

Позднее мужчина поменял показания, указав, что на преступление его подтолкнула супруга.

Ему сообщили, что у Елены появился новый мужчина, и он из ревности стал давать показания о том, что именно она спланировала убийство, сообщил юрист Багратиони.

По словам адвоката, доказательством вины Елены стали слова из переписки, которые вырвали из контекста и показаний мужа. Кроме того, он отмечает, что на решение суда повлияло предвзятое отношение властей, так как ее супруг имеет коррупционные связи. При этом самого Серджио осудили на 16 лет.