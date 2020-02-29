Картину Рубенса из Ирбитского музея отправили на экспертизу

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Картину художника Питера Рубенса «Оплакивание Христа и положение во гроб», которая находится на хранении в Ирбитском музее ИЗО и ранее считавшаяся копией оригинала, отправлена на экспертизу, сообщает ТАСС со ссылкой на на министерство культуры Свердловской области.
По словам представителей министерства, если подлинность картины будет подтверждена, то в Ирбитском музее организуют ее публичную презентацию.
Во время проведения экспертизы будет подготовлено письменное заключение, проведен химико-физический анализ для изучения пигментов, грунта и холста, использованных для написания картины.
В Ирбитский музей картину перед Государственный Эрмитаж в 1976 году. Работа является эскизом к большому полотну, которое представлено в Риме.
Директор музея Валерий Карпов утверждает, что предположение о подлинности появилось в 2016–2017 годах, когда проводилась ее реставрация. Позднее эксперты Эрмитажа подтвердили подлинность полотна.
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