Картину Рубенса из Ирбитского музея отправили на экспертизу

По словам представителей министерства, если подлинность картины будет подтверждена, то в Ирбитском музее организуют ее публичную презентацию.

Во время проведения экспертизы будет подготовлено письменное заключение, проведен химико-физический анализ для изучения пигментов, грунта и холста, использованных для написания картины.

В Ирбитский музей картину перед Государственный Эрмитаж в 1976 году. Работа является эскизом к большому полотну, которое представлено в Риме.