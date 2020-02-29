На Урале сотрудника Фонда капремонта осудили на 3,5 года за получение откатов

Юрия Винокурова задержали споличным 18 ноября 2019 года сотрудники УФСБ по Свердловской области при получении взятки в размере 150 тысяч рублей. Мужчина получал от подрядчиков деньги взамен на покровительство при приеме у них выполненных работ. Сумма составляла около 3% от подписанных актов.

Ранее еще одна сотрудница Фонда капитального ремонта стала фигурантом уголовного дела о получении отката в размере 10 миллионов рублей. Один из подрядчиков систематически побеждал в конкурсах, за что он через посредника передавал 3-5% от суммы контракта. Кроме того, у компании всегда вовремя проводились проверки и передавались документы на оплату.