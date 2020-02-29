На Урале сотрудника Фонда капремонта осудили на 3,5 года за получение откатов
Сотрудник Регионального Фонда содействия капитальному ремонту Юрий Винокуров осужден на 3,5 года за получение откатов при приеме выполненной работы, сообщает «УралПолит.Ru».
Вчера, 28 февраля, Первоуральский городской суд вынес Юрия Винокурова. Он виновен в совершении преступления по п. «б», «г» ч.7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в крупном размере, сопряжённый с вымогательством»).
Подсудимый полностью признал свою вину.
Юрия Винокурова задержали споличным 18 ноября 2019 года сотрудники УФСБ по Свердловской области при получении взятки в размере 150 тысяч рублей. Мужчина получал от подрядчиков деньги взамен на покровительство при приеме у них выполненных работ. Сумма составляла около 3% от подписанных актов.
Ранее еще одна сотрудница Фонда капитального ремонта стала фигурантом уголовного дела о получении отката в размере 10 миллионов рублей. Один из подрядчиков систематически побеждал в конкурсах, за что он через посредника передавал 3-5% от суммы контракта. Кроме того, у компании всегда вовремя проводились проверки и передавались документы на оплату.