Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу из-за коронавируса

Она также добавила, что в России и за границей необходимо соблюдать основные правила борьбы с инфекцией — держать руки в чистоте, а также гаджеты, ополаскивать лицо, промывать нос в течение дня, а при посещении мест с большим скоплением людей лучше надевать маску. При недомоганиях рекомендуется обращаться за медицинской помощью или вызвать врача на дом, чтобы он определил необходимость обследования на коронавирус.

Кроме того, Анна Попова сообщила, что оснований для введения карантина в отношении вернувшихся из Италии россиян на данный момент не имеется.