Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу из-за коронавируса
Роспотребнадзор призывает россиян по возможности отказаться от посещения других стран или максимально сократить срок пребывания в них в качестве защитной меры от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
Она также добавила, что в России и за границей необходимо соблюдать основные правила борьбы с инфекцией — держать руки в чистоте, а также гаджеты, ополаскивать лицо, промывать нос в течение дня, а при посещении мест с большим скоплением людей лучше надевать маску. При недомоганиях рекомендуется обращаться за медицинской помощью или вызвать врача на дом, чтобы он определил необходимость обследования на коронавирус.
Кроме того, Анна Попова сообщила, что оснований для введения карантина в отношении вернувшихся из Италии россиян на данный момент не имеется.
Вспышка коронавируса зарегистрирована в конце декабря 2019 года. Вирус начал распространяться из города Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За все время распространения коронавируса в Китае зафиксировано 2788 летальных исходов, 36,1 тысяч выздоровлений и 78,8 тысяч заражений. Кроме того, вирус распространился и на другие государства. Так, в 52 странах, в том числе и России выявлены случаи заражения.