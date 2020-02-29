В Екатеринбурге застройщик не будет переселять пайщиков «Бухты Квинс»

Клубный поселок «Бухта Квинс» начали возводить в 2008 году в поселке Изоплит в Екатеринбурге. Проект реализовывался бардом Александром Новиковым и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым. В августе 2017 года им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похищали средства под предлогом оплаты работ, выполненных другой компанией. Всего, они похитили 54 миллиона рублей. В мае 2018 года Лариса Ассонова, являющаяся еще одним участником, была осуждена на три года лишения свободы. Шилиманов и Новиков вину не признали. В июле 2019 года против Александра Новикова уголовное дело было прекращено, так как в его действиях не было состава преступления. На данный момент обвиняемым по делу проходит Михаил Шилиманов. Также он является фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Его обвиняют в посредничестве при получении взятки генеральным директором «Титановой долины» Артемием Кызласовым.