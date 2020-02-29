В Екатеринбурге застройщик не будет переселять пайщиков «Бухты Квинс»
Компания «Атомстройкомплекс» не будет переселять обманутых дольщиков поселка «Бухта Квинс» на Изоплите, сообщает «Коммерсантъ».
В Минстрое Свердловской области сообщили, что для дольщиков нашли нового инвестора.
Как рассказали изданию представители «Атомстройкомплекса», компания проектом «Бухта Квинс» не занимается. От идеи они не отказывались, но обсуждения конкретных действий не было. На данный момент компания заканчивает работать с дольщиками в Арамиле.
В ноябре 2019 года инвестор принимал документы у пайщиков второй очереди, чтобы обменять паи на аналогичное жилье. Первая очередь была сдана в 2018 году. Вторая очередь строительства осталась на стадии котлована. Средства в строительство вложили 11 человек.
Клубный поселок «Бухта Квинс» начали возводить в 2008 году в поселке Изоплит в Екатеринбурге. Проект реализовывался бардом Александром Новиковым и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым. В августе 2017 года им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похищали средства под предлогом оплаты работ, выполненных другой компанией. Всего, они похитили 54 миллиона рублей. В мае 2018 года Лариса Ассонова, являющаяся еще одним участником, была осуждена на три года лишения свободы. Шилиманов и Новиков вину не признали. В июле 2019 года против Александра Новикова уголовное дело было прекращено, так как в его действиях не было состава преступления. На данный момент обвиняемым по делу проходит Михаил Шилиманов. Также он является фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Его обвиняют в посредничестве при получении взятки генеральным директором «Титановой долины» Артемием Кызласовым.