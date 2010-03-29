8 тагильчан отчитались о доходах до 500-сот миллионов рублей
29 марта 2010, 16:47ОбществоArtem
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Декларационная компания сейчас в самом разгаре. Еще месяц есть у тагильчан, чтобы подать декларации о доходах за 2009-й год.
Последний день – 30-е апреля. По данным межрайонной ИФНС № 16 по Свердловской области, по итогам прошлой декларационной компании, самая большая сумма уплаченного в Нижнем Тагиле налога – 650 тысяч рублей. 59 тагильчан заявили доход от 1-го до 10-ти миллионов рублей. 42 человека отчитались о доходах до 100-а миллионов. 8 тагильчан получили доход в 2008-м году в размере от 100-а до 500-сот миллионов рублей. Налогоплательщиков, заявивших доходы свыше 500 миллионов в Нижнем Тагиле не было.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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