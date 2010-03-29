На чиновников г. Нижний Тагил можно пожаловаться
29 марта 2010, 17:02ОбществоArtem
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В администрации г. Нижний Тагил начал работать «телефон доверия», по которому можно сообщить информацию о противоправных, в том числе коррупционных действиях чиновников.
Кроме того, там ждут отзывы о деятельности муниципальных служащих и предложения по совершенствованию их работы. «Телефон доверия» - работает круглосуточно по номеру 41-21-65. Время работы – круглосуточно. В рабочие дни с 8.30 до 17.30 звонки принимают работники отдела по работе с персоналом муниципалитета. Вечером и в выходные дни сообщения записываются на автоответчик. Можно послать и письменное обращение через Интернет-приемную на официальном сайте города www.ntagil.org
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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