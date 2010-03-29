На чиновников г. Нижний Тагил можно пожаловаться

Кроме того, там ждут отзывы о деятельности муниципальных служащих и предложения по совершенствованию их работы. «Телефон доверия» - работает круглосуточно по номеру 41-21-65. Время работы – круглосуточно. В рабочие дни с 8.30 до 17.30 звонки принимают работники отдела по работе с персоналом муниципалитета. Вечером и в выходные дни сообщения записываются на автоответчик. Можно послать и письменное обращение через Интернет-приемную на официальном сайте города www.ntagil.org