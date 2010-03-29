Новость для тех, кто сомневается!!!!
29 марта 2010, 17:40ОбществоArtem
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Европа Авто Тагил объявляет о начале действия специального кредитного предложения.
Только до 30 апреля 2010 годаможно приобрести автомобиль Skoda Fabia или Skoda Octavia на особых условиях – в кредит под 0% годовых.
Подробности акции в отделе продаж по многоканальному телефону: (3435) 48-04-64
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