Почти две третьих междугородных автобусов г. Нижний Тагил не оборудованы ремнями безопасности
С 1-го марта вступило в силу постановление Правительства России, обязующее перевозчиков оборудовать междугородние автобусы ремнями безопасности.
По данным начальника нижнетагильской ГИБДД Анатолия Чернова, сейчас в Нижнем Тагиле 94 автобуса и газели выезжают на междугородние рейсы. Только 38 из них оборудованы ремнями безопасности. А значит, согласно новому постановлению, на линию могут выходить только они. Владеют этими машинами 10 организаций и 4 индивидуальных предпринимателя. Если на трассе инспекторы ГИБДД обнаружат автобус без ремней безопасности, то всех пассажиров из него высадят и потребуют владельца машины, прислать другую, рассказал Анатолий Чернов. Анатолий Чернов также уточнил, что с автобуса, эксплуатируемого без ремней безопасности ,могут даже снять госномер и отправить транспорт на штрафную стоянку. Но вот когда именно нижнетагильское ГИБДД пустит все наказания в ход, не известно. Пока таких прецедентов не было.
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