«РЖД» вводит дополнительные меры безопасности

С работниками локомотивных и поездных бригад, разъездными кассирами и другими сотрудниками компании проводятся специальные инструктажи по отработке действий в случае внештатных ситуаций. Приняты дополнительные меры по усилению охраны и пропускного режима на особо важных объектах железнодорожного транспорта и объектах жизнеобеспечения дороги. Усилен контроль за соблюдением мер безопасности на территориях станций, путях отстоя пассажирских составов и на вокзалах.