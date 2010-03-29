«РЖД» вводит дополнительные меры безопасности
29 марта 2010, 17:17ОбществоArtem
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В связи с событиями в московском метро «РЖД» вводит дополнительные меры безопасности.
С работниками локомотивных и поездных бригад, разъездными кассирами и другими сотрудниками компании проводятся специальные инструктажи по отработке действий в случае внештатных ситуаций. Приняты дополнительные меры по усилению охраны и пропускного режима на особо важных объектах железнодорожного транспорта и объектах жизнеобеспечения дороги. Усилен контроль за соблюдением мер безопасности на территориях станций, путях отстоя пассажирских составов и на вокзалах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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