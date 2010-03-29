Танк нового поколения могут презентовать этим летом в Нижнем Тагиле
29 марта 2010, 17:19ОбществоArtem
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Танк нового поколения Т-95 могут презентовать этим летом на оружейном салоне в Нижнем Тагиле.
Этого не исключает гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко. В интервью военному обозревателю РИА Новости Олег Сиенко отметил, что характеристик этой машины он раскрыть не может, однако подчеркнул, что предприятие полностью уложилось в техническое задание, выполнив все требования военных. Если демонстрация Т-95 на выставке в Нижнем Тагиле состоится, то Россия станет первой страной, которая предъявит публике танк пятого поколения. И эта машина должна превзойти всех предшественников и конкурентов, отмечает РИА Новости.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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