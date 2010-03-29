Танк нового поколения могут презентовать этим летом в Нижнем Тагиле

Этого не исключает гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко. В интервью военному обозревателю РИА Новости Олег Сиенко отметил, что характеристик этой машины он раскрыть не может, однако подчеркнул, что предприятие полностью уложилось в техническое задание, выполнив все требования военных. Если демонстрация Т-95 на выставке в Нижнем Тагиле состоится, то Россия станет первой страной, которая предъявит публике танк пятого поколения. И эта машина должна превзойти всех предшественников и конкурентов, отмечает РИА Новости.