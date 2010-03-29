В г. Нижний Тагил на памятник Героям Советского Союза уже собрано почти 750 тысяч рублей
29 марта 2010, 16:51ОбществоArtem
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Ннакануне в городском дворце детского и юношеского творчества прошёл 4-хчасовой марафон в рамках акции «Помнить о павших – дело чести живых» по сбору средств на строительство памятника тагильчанам – Героям Советского Союза.
Тагильчане принесли более 200 тысяч рублей наличными и еще 202 тысячи были переведены на специальный счет в банке. Всего на строительство памятника собрано почти 750 тысяч рублей, сообщили нам в информационно-аналитическом управлении муниципалитета.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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