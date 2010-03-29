В г. Нижний Тагил планируют развивать малоэтажное строительство
29 марта 2010, 16:43ОбществоArtem
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Нижний Тагил вошел в число городов, где планируют развивать малоэтажное строительство.
В этом списке также Екатеринбург, Березовский и Полевской. Целевая аудитория программы - средний класс. Только в 2010 году правительство Свердловской области рассчитывает возвести 700 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья. Сейчас региональное Минстроительства и участники строительного рынка готовят для губернатора доклад о перспективах и проблемах малоэтажного строительства, пишет УралПолитРу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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