В г. Нижний Тагил планируют развивать малоэтажное строительство

В этом списке также Екатеринбург, Березовский и Полевской. Целевая аудитория программы - средний класс. Только в 2010 году правительство Свердловской области рассчитывает возвести 700 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья. Сейчас региональное Минстроительства и участники строительного рынка готовят для губернатора доклад о перспективах и проблемах малоэтажного строительства, пишет УралПолитРу.