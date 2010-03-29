Владельцев развлекательных учреждений заставят оформлять страховку
29 марта 2010, 16:35ОбществоArtem
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Раскошелиться на обязательную страховку заставят владельцев развлекательных заведений.
Сейчас в России готовится такой законопроект. Согласно ему, хозяева ночных клубов, кинотеатров и других подобных учреждений будут обязаны страховать свою "пожарную" ответственность перед посетителями. Ожидается, что развитие такого страхования позволит снизить нагрузку на бюджет по выплате компенсаций пострадавшим от пожаров гражданам. Власти задумались о создании законопроекта после пожара в пермской "Хромой лошади", когда погибли сотни людей, отмечает ГородФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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