Владельцев развлекательных учреждений заставят оформлять страховку

Сейчас в России готовится такой законопроект. Согласно ему, хозяева ночных клубов, кинотеатров и других подобных учреждений будут обязаны страховать свою "пожарную" ответственность перед посетителями. Ожидается, что развитие такого страхования позволит снизить нагрузку на бюджет по выплате компенсаций пострадавшим от пожаров гражданам. Власти задумались о создании законопроекта после пожара в пермской "Хромой лошади", когда погибли сотни людей, отмечает ГородФМ.