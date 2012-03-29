Еще недавно решением этих задач были вентиляторы и обогреватели, а позднее – кондиционеры. Модели сплит – систем старого образца можно было встретить преимущественно в квартирах и домах обеспеченных людей, так как их покупку и дальнейшее использование могли себе позволить единицы. Сегодня ситуация в корне изменилась и бытовые кондиционеры Mitsubishi Electric стали вполне привычными приборами. Причиной широкого распространения продукции этой марки стали экономичность ее использования, безопасность и надежность, а также необычные дизайнерские решения самих аппаратов.

К домашним сплит – системам предъявляются особые требования. Они должны быть в первую очередь надежными и выполненными только из безопасных для здоровья человека материалов. Компания Mitsubishi Electric осуществляет тщательный контроль над качеством своего товара на всех стадиях его производства, начиная с момента подбора сырья для изготовления кондиционеров и заканчивая их тестированием после окончания сборки. Это позволяет значительно сократить количество сплит – систем с заводским браком.

Стоит отметить, что в мире существует только один завод по выпуску самого климатического оборудования и запасных частей, что гарантирует полное соблюдение технологий. Других производств этого бренда больше нигде в мире не существует. Еще одним важным требованием к товарам этой категории является их безопасность. Учеными Mitsubishi были разработаны специальные фильтры, которые не только очищают подаваемый в помещение воздух, но и не допускают образования плесени, налетов и скоплений других видов загрязнений внутри самого аппарата. Таким образом, кондиционеры этой марки будут полезны для помещений, где много времени проводят аллергики и дети.