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«Игра, формирующая образ жизни» - так называют Го участники Кубка Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Игра, формирующая образ жизни» - так называют Го участники Кубка Нижнего Тагила (ФОТО)

29 марта 2012, 18:37ОбществоВалерия Лошкарева
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