«Игра, формирующая образ жизни» - так называют Го участники Кубка Нижнего Тагила (ФОТО)

По словам организатора Кубка Данила Мячева, в Го в Тагиле играют давно, но идея объединиться и создать клуб игроков возникла сравнительно недавно.

Без клуба у большинства из нас не было никакой возможности связаться друг с другом. Идея открыть клуб пришла троим, на тот момент, студентам: мне, студенту НТГСПА, Артёму Стеканову, обучающемуся в УралГАХА,и Анастасии Черновой, студентке УрГУ. Мы обратились в Шахматно-шашечный центр Нижнего Тагила, нам выделили 10-ый кабинет, куда смогли приходить игроки со всего города рассказывает Данил.

Ребята решили открыть клуб после посещения Екатеринбуржского турнира по Го, четкий этикет которого поразил тагильчан. Уже через год своего существования тагильский клуб смог организовать Кубок города по игре Го областного мастштаба, ведь для участия в нем приезжали участники из Перми и Кургана. Организаторы Кубка отмечают, что соревнование удалось: тагильчане сумели заявить, что не просто могут провести мероприятие, но и готовы влиться в годичный цикл спортивных соревнований по Го.

На фото справа - победитель Кубка города по игре Го Алексей Соловской (Пермь).

Данил с увлечением рассказывает о любимой игре, добавляя, что она имеет свою философию и многовековую историю. По его словам, игра Го по-японски или же Бадук по-корейски весьма распространена в мире, хотя европейцы открыли её ближе к 18 веку, а россияне - только в начале 20. Самой игре без малого 2500 тысячи лет (самые древние найденные доски датируются 300-400 лет до н.э.).

Меня, как человека, увлекавшегося шахматами, в этой игре привлекла прежде открытость: каждый камень (так называется игровая фишка в Го) выставляется на доску открыто и не передвигается (может быть только снят). При этом игроки ходят по очереди. В Го исключён элемент случайности, только собственная внимательность и самообладание.

Игра поразила меня своей таинственной красотой: я с удивлением обнаруживал, что привычного мне шахматного зрения и умения считать не просто недостаточно - его крайне мало! Оказалось, что из-за чрезвычайно большого количества вариантов мозг просто отказывался воспринимать игру логически. Я регулярно проигрывал едва взявшей в руки камни Анастасии Черновой, потому что она, будучи склонной к искусству, могла создавать картину игры чутьём художника, -- описывает процесс игры Го Данил Мячев.